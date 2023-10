Ginecologia oncologica europea: Premio ESGO alla carriera a Nicoletta Colombo, IEO

La Direttrice del Programma Ginecologia IEO è la prima donna a ricevere il Premio ESGO alla carriera

Prof.ssa Nicoletta Colombo

Milano, 12 Ottobre 2023 – Nicoletta Colombo, Direttore del Programma Ginecologia dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), è la prima donna a ricevere il Premio alla Carriera della Società Europea di Ginecologia Oncologica (ESGO). Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato poche settimane fa ad Istanbul durante il Congresso Annuale ESGO, che riunisce gli oltre 3000 iscritti, provenienti da tutto il mondo.

Già nel 2011 la prof.ssa Colombo era stata la prima Presidente donna delle Società che ad Istanbul l’ha premiata “per la sua dedizione alla ricerca, all’insegnamento e alla divulgazione della giusta pratica clinica nella disciplina”, citandola come “regina della ginecologia oncologica europea”. Il Premio si affianca, infatti, ad altri importanti riconoscimenti internazionali, che fanno di Nicoletta Colombo un punto di orgoglio per lo IEO e per l’oncologia Italiana.

“Sono onorata per questo Premio, che dedico a tutte le donne che affrontano un tumore ginecologico, in particolare quelle che soffrono di un tumore dell’ovaio. Su questa forma di cancro, che era un tempo un inesorabile killer silenzioso, ho concentrato tutti i miei sforzi e oggi sono felice di poter affermare che il tumore ovarico ha cambiato identità, diventando una malattia curabile in molti casi, pur nella sua complessità. Questo risultato, impensabile quando ho iniziato la mia carriera, è stato ottenuto grazie ad anni e anni di ricerca scientifica internazionale, ma anche grazie alla partecipazione delle pazienti agli studi clinici sperimentali, alla loro adesione alle loro terapie e alla fiducia che hanno accordato a noi medici e ricercatori”, ha dichiarato la Professoressa.