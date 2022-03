Gestione pandemia A.O. “San Pio”, il DG Ferrante nominato Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana

Dott. Mario Ferrante

Benevento, 21 marzo 2022 – Il Presidente della Repubblica, On. Prof. Sergio Mattarella, ha nominato Ufficiale “al Merito della Repubblica Italiana” il Direttore Generale dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento, nella persona di Mario Nicola Vittorio Ferrante.

Il riconoscimento, comunicato dalla Prefettura di Benevento, va a premiare il fondamentale ruolo del Manager nella gestione dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19.

Un lusinghiero attestato alla qualità del lavoro, alla passione, alla dedizione e alla forza d’animo impiegati quotidianamente, garantendo sempre spazi dedicati ai positivi e percorsi separati per chi aveva comunque la necessità di ricorrere agli altri servizi ospedalieri, peraltro sempre rimasti operativi, per le urgenze/emergenze, come anche per i pazienti fragili.

Il Direttore Generale Ferrante, nell’esprimere gratitudine al Presidente Mattarella e al Prefetto di Benevento Torlontano, ha dichiarato che “il riconoscimento attribuitomi vuole simbolicamente rappresentare l’impegno notevole, costante, senza sosta e di squadra dei nostri operatori nel segno della professionalità e dei valori che ci accomunano”.