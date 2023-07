Viaggi in paesi tropicali e non solo: ecco le vaccinazioni consigliate

Ne parliamo con la dott.ssa Clelia De Sisti, Direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Ferrara, e con il dott. Marco Libanore, Direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive-Immunodeficienze virali dell’Ospedale di Cona

Ferrara, 8 luglio 2023 – La “stagione calda” corrisponde con la partenza per le classiche ferie estive. Da una parte il giustificato entusiasmo per l’inizio di un periodo di riposo e divertimento, dall’altro il senso di responsabilità verso la propria salute e quella delle persone che viaggiano con noi.

Per questo motivo anche l’Area Comunicazione delle Aziende Sanitarie ferraresi ha deciso di iniziare un piccolo “viaggio” di informazione su come affrontare, dal punto di vista sanitario, le ferie estive. Verranno trattate le principali problematiche, relative alla salute, che si possono incontrare lontani da casa, sia in Italia che all’estero. Consigli, ma anche spiegazioni su come prevenire alcune patologie e cosa portare in valigia per non farsi trovare impreparati.

Claudia De Sisti e Marco Libanore

Il nostro viaggio prosegue parlando di “Vaccinazioni per viaggi in paesi tropicali e non solo”. Su questo abbiamo interpellato la dott.ssa Clelia De Sisti, Direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara e il dott. Marco Libanore, Direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive-Immunodeficienze virali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

Sempre più persone viaggiano, specialmente in aree tropicali, esponendosi a diversi rischi sanitari in ambienti che non sono familiari. Questi rischi dipendono da diversi fattori: destinazione, tipologia e durata del viaggio, periodo dell’anno in cui si viaggia, stato di salute e attenzione del viaggiatore alla prevenzione.

“Un viaggio va preparato per tempo – afferma la dott.ssa De Sisti – ed è bene essere informati sulla propria destinazione, conoscendo clima, condizioni di vita, condizioni ambientali, profilassi o eventuali vaccinazioni da eseguire. La preparazione al viaggio, soprattutto in caso di “viaggi d’avventura”, o se la meta è un Paese dell’area tropicale o equatoriale, o in alta quota, va organizzata almeno 4-6 settimane prima della partenza. Occorre documentarsi con precisione sulla situazione sanitaria che si può trovare nel Paese di destinazione e, soprattutto, se è necessario eseguire la profilassi contro la malaria o se è d’obbligo vaccinarsi contro specifiche malattie infettive”.

“Al riguardo può essere utile leggere una guida sul Paese di destinazione che, normalmente, contiene anche informazioni sulle precauzioni da adottare per non correre rischi per la salute. Prima della partenza è consigliato effettuare una “consulenza viaggiatori” presso l’Unità Operativa Igiene Pubblica della AUSL – prosegue De Sisti – Il personale medico potrà informare i viaggiatori sulle principali norme da seguire in terra straniera per ridurre il rischio di contrarre malattie e pianificare un calendario vaccinale basato sull’itinerario di viaggio, tipologia delle attività che si intendono svolgere, nonché sulle esigenze del viaggiatore”.

“Le vaccinazioni – evidenzia il dott. Libanore – costituiscono il più importante ed efficace metodo preventivo di molte delle patologie infettive che si possono contrarre durante i viaggi internazionali. A seconda della meta, del tipo di viaggio, del periodo di permanenza e delle condizioni di salute personali, è inoltre consigliata la vaccinazione contro malattie infettive specifiche come il colera, l’encefalite giapponese, l’encefalite da zecche, l’epatite A, l’epatite B, la febbre gialla, la febbre tifoide, la meningite meningococcica e la rabbia”.

Le principali vaccinazioni e come eseguirle