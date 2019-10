Formazione del paziente esperto, siglato accordo tra AIFA e Accademia dei Pazienti

Roma, 25 ottobre 2019 – L’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Accademia del Paziente Esperto EUPATI (ADPEE) hanno siglato oggi il nuovo accordo di collaborazione triennale per la formazione del “paziente esperto” sulle tematiche legate al ciclo di vita del farmaco. La firma del Memorandum of Understanding (MoU) è avvenuta in apertura dell’evento di consegna degli attestati ai partecipanti alla prima edizione del corso “Patient Engagement nella Ricerca e Sviluppo dei farmaci Innovativi”, promosso dall’Accademia.

La giornata, ospitata presso la sede dell’AIFA, è stato un momento di incontro fra tutti i discenti del corso e i rappresentanti delle istituzioni, dell’università e dell’industria che hanno ripercorso insieme le tappe che il processo di coinvolgimento del paziente sta seguendo in Europa e in Italia.

“In questo processo l’AIFA è parte attiva – ha commentato il Direttore Generale dell’AIFA Li Bassi – poiché riconosce il valore aggiunto del contributo del paziente esperto nei processi decisionali che portano allo sviluppo e soprattutto all’accesso alle cure studiate per le sue esigenze di salute, così che queste a loro volta possano essere correttamente formulate e recepite”.

Il MoU prevede quindi che l’AIFA revisioni e certifichi i materiali di competenza delle tematiche inerenti il suo mandato istituzionale per la prossima edizione del corso dell’Accademia dei Pazienti in via di attivazione, fornendo inoltre il contributo di propri relatori.

Viene inoltre promossa la reciproca collaborazione nell’ambito di iniziative di divulgazione presso i pazienti di tematiche e messaggi di salute pubblica, per diffondere un’informazione corretta e autorevole e allo stesso tempo calibrata nei toni e nel linguaggio sulle loro esigenze.