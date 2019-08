Emergenza sangue, il Centro trasfusionale dell’ospedale Cervello rimane aperto ad agosto anche la domenica Palermo, 3 agosto 2019 – Sarà aperto tutte le domeniche di agosto il Centro trasfusionale dell’Ospedale Cervello per accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue. Proseguono dunque le iniziative dell’Azienda Villa Sofia Cervello per trovare una soluzione alla grave carenza di sangue di questa estate 2019. Dopo l’appello delle scorse settimane e l’apertura straordinaria di domenica 21 luglio, adesso donatori vecchi e nuovi potranno recarsi al Centro trasfusionale del Cervello, dove opera l’Associazione Fratres, domenica 4 agosto, ma anche domenica 11, domenica 18 e domenica 25 agosto, sempre dalle 8.00 alle 12.30. Ricordiamo che è comunque possibile donare il sangue anche tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30 sia al Centro Trasfusionale del Cervello che a quello di Villa Sofia. “L’appello e la campagna informativa delle scorse settimane – sottolinea il Direttore Generale Walter Messina – ha offerto risultato incoraggianti con un buon aumento delle donazioni. Ma occorre proseguire su questa strada, soprattutto in questo mese di agosto che tradizionalmente è sempre il più critico. Quindi invito tutti quanti, magari prima di andare a mare, di andare a donare. È un’azione sicura, controllata, abbastanza rapida e può servire a salvare una vita”. Nell’ambito delle iniziative per incentivare le donazioni, l’Associazione Fratres sarà inoltre presente domenica 4 agosto a San Cipirello e domenica 25 agosto a Porticello.

