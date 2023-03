Settimana del Cervello: conferenze, attività e tour nei laboratori dell’Istituto Mario Negri

Milano, 9 marzo 2023 – Ritorna l’appuntamento con la “Brain Awareness Week”, la campagna mondiale dedicata al cervello, a cui l’Istituto Mario Negri partecipa con “Esplora il tuo cervello”: una due giorni di incontri, visite, momenti ludici e di approfondimento per far conoscere un po’ più da vicino questo organo affascinante.

Venerdì 17 e sabato 18 marzo gli eventi si terranno nella sede dell’Istituto a Milano, in Via Mario Negri 2. L’ingresso è libero, è gradita la registrazione al link: https://web-services.marionegri.it/esplora-il-tuo-cervello/

Venerdì 17 marzo: a partire dalle ore 17.00 sarà possibile accedere agli spazi dell’Istituto per incontrare i ricercatori e alle ore 18.00 assistere al seminario di Michela Matteoli, Professoressa di Farmacologia in Humanitas University, dal titolo: “Donne e uomini: cervelli diversi?”.

Sabato 18 marzo: porte aperte all’Istituto Mario Negri di Milano per un grande open day. In mattinata le studentesse e gli studenti delle scuole superiori potranno vivere un’esperienza diretta in laboratorio. Il programma prevede un approfondimento sui progetti dell’Istituto, attività pratiche a piccoli gruppi insieme ai ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze e di Danno Cerebrale Acuto e un momento di scoperta del percorso formativo dei giovani ricercatori e dei loro progetti di ricerca nelle neuroscienze (iscrizioni per le scuole già chiuse).

Il pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.30, sarà invece dedicato ad adulti e bambini che potranno accedere all’Istituto per visitare la Neuro Exhibiton e assistere a diversi eventi: alle 14.30 e alle 16.15 si terrà “Cervello e creatività”: introduzione di Gianluigi Forloni, Responsabile del Dipartimento di Neuroscienze e a seguire performance musicale e coreografica degli studenti del Conservatorio della Svizzera italiana e della Pavlova Ballet School. Dalle 15.15alle 18:30 sarà possibile partecipare al Neuro Tour (15 min) un viaggio nei laboratori di Neuroscienze accompagnati dai ricercatori (registrazione alla reception).

Alle 17.00 i visitatori potranno assistere a una lezione del prof. Silvio Garattini, Presidente dell’Istituto Mario Negri, sul tema: “Invecchiare in salute”.

Gli incontri sono aperti a tutti e gratuiti.