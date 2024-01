Due specialisti dell’Aou pisana nell’assetto dell’Associazione italiana per lo studio del pancreas

Prof. Ugo Boggi

Pisa, 3 gennaio 2024 – Ci sono due professionisti Aou pisana nell’assetto societario dell’AISP – Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas. Si tratta del dott. Piero Boraschi, radiologo in forza nell’Unità operativa di Radiodiagnostica 2 che, per il triennio 2023-2026, ha ricevuto l’incarico di team leader della task force Radiologia (insieme alla prof.ssa Giulia Zamboni, di Verona) dopo che, nel triennio precedente che sta per terminare, era stato già membro della stessa.

Dott. Piero Boraschi

Nella task force Chirurgia mininvasiva (Igomips), invece, sempre per il prossimo triennio, è stato nominato membro il prof. Ugo Boggi, direttore dell’Unità operativa di Chirurgia generale e dei trapianti.

L’AISP integra da più di 40 anni in un contesto multidisciplinare tutte le professionalità interessate alla ricerca scientifica e alla cura delle malattie del pancreas.

La missione dell’associazione è di natura culturale, scientifica e di supporto a pazienti e familiari. AISP in particolare promuove: