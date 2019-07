Due giovani deceduti in un incidente a Montecastrilli. Due in prognosi riservata all’ospedale di Terni

Terni, 27 luglio 2019 – Poco dopo le ore 7.00 di sabato 27 luglio c’è stato un incidente molto grave in una frazione del comune di Montecastrilli, tra un’auto con quattro ragazzi a bordo e un camion. Estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco, i giovani, tutti residenti a Terni, sono stati trasportati dal 118 al Pronto Soccorso di Terni con codice rosso.

Un paziente di 31 anni è giunto al Pronto Soccorso già morto e non c’è stato nulla da fare neppure per il 19enne che è deceduto in sala operatoria. Gli altri due pazienti, di 20 e 25 anni, sono ricoverati in Rianimazione con grave politrauma.

La prognosi è riservata.