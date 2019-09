Declino cognitivo e fragilità dell’anziano. Evento formativo all’ospedale Galliera di Genova

Genova, 19 settembre 2019 – Sabato 21 settembre, dalle ore 8.30 alle 13.30, presso il Salone dei Congressi, E.O. Ospedali Galliera (Via Volta 8, primo piano), in occasione della XXVI Giornata mondiale Alzheimer, si terrà un evento formativo dal titolo “Anziano, declino cognitivo e fragilità”, a cura del Dipartimento Area cure geriatriche ortogeriatria e riabilitazione.

Il declino cognitivo nell’anziano rappresenta una problematica che va affrontata dall’ambulatorio del Medico di Medicina Generale in setting specialistici adeguati, quali i Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (C.D.C.D.) organizzati secondo il Piano Sanitario Nazionale Demenze, in maniera articolata e multiprofessionale, così da garantire all’anziano e alla sua famiglia o caregiver un punto di accesso unico, al fine di affrontare le problematiche che si presentano lungo il decorso della malattia.

L’obiettivo culturale e professionale dell’evento formativo è quello di fornire un approfondimento efficace ai medici di medicina generale e agli specialisti del settore che operano presso le RSA.