Covid-19, Aou di Ferrara partecipa allo studio clinico internazionale ACTIVE4-ACUTE

Da sin: Contoli, Papi, Bardasi, Campo

Ferrara, 3 giugno 2021 – L’unità operativa di Pneumologia dell’ospedale di Cona, diretta dal prof. Alberto Papi, in collaborazione con il reparto di Cardiologia, nella persona del prof. Gianluca Calogero Campo, è stata selezionata per partecipare alla sperimentazione clinica multicentrica internazionale intitolata “A Multicenter, Adaptive, Randomized Controlled Platform Trial of the Safety and Efficacy of Antithrombotic Strategies in Hospitals Adults with COVID-19” e promossa dalla New York University School of Medicine e dal National Institutes of Health.

Lo studio ha lo scopo di valutare in pazienti severi ospedalizzati per insufficienza respiratoria associata ad infezione da SARS-CoV-2 l’efficacia di diversi regimi di intervento con farmaci antitrombotici. I risultati della ricerca potranno fornire importanti indicazioni riguardo la gestione clinica di eventi micro o macro embolici che possono verificarsi in una percentuale significativa di pazienti, complicandone il decorso clinico e la prognosi.

La sperimentazione, approvata in Italia da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e dall’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, è attiva in 400 centri clinici internazionali, per un totale di circa 2000 pazienti. Il promotore per i 15 centri italiani è il Consorzio Futuro in Ricerca di Ferrara e lo sperimentatore principale, per il centro specifico di Ferrara, è il prof. Marco Contoli dell’Università degli Studi di Ferrara e dirigente medico presso la Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Il reparto, dedicato alla gestione clinica e cura dei pazienti con Covid-19, ha già avviato l’arruolamento dei candidati idonei.