Covid, sottosegretario Costa: “Ad agosto si potrebbe eliminare la mascherina all’aperto” On. Andrea Costa Roma, 3 giugno 2021 – “Sono convinto che il mese d’agosto potrebbe essere il mese perfetto per eliminare la mascherina all’aperto. Ne sono convinto perché dobbiamo dare prospettive ai cittadini, può servire da stimolo verso la ripresa e verso la fiducia per il piano vaccinale”. Così Andrea Costa, sottosegretario al ministero della Salute, nel corso della trasmissione “Restart 264” su Cusano Italia Tv. “Il ruolo del Governo – prosegue Costa – è quello di lavorare al fianco delle Regioni e nel caso affiancarle nei lavori. Il lavoro fatto da Figliuolo è stato ottimo in termini di collegamento. Davanti a un piano vaccinale occorreva garantire i diritti di ogni cittadino a prescindere dal luogo di residenza”. Il sottosegretario ha poi analizzato il tema della digitalizzazione del settore sanitario: “dovremmo avere un sistema regionale uniformemente digitalizzato, perché avere sistemi regionali che faticano a dialogare tra loro non aiuta il lavoro collettivo. Stiamo condividendo, a questo proposito, un percorso comune con le Regioni”. (fonte: Radio Cusano Campus)

