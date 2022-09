Corso Nazionale di Ecografia Toracica all’ospedale Mauriziano di Torino

Torino, 29 settembre 2022 – Venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2022 dalle ore 8,30 si terrà, presso l’Aula Carle dell’ospedale Mauriziano di Torino (largo Filippo Turati 62), il Corso Nazionale di Ecografia Toracica. L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri – AIPO (da Piero Balbo, Direttore Pneumologia ospedale di Novara e Presidente Regionale AIPO e da Roberto Prota, Direttore Pneumologia e Unità di Terapia Semi Intensiva Pneumologica ospedale Mauriziano e componente Comitato Esecutivo Nazionale AIPO) e rientra nel piano formativo nazionale della Società Scientifica ed istituzionalizzato nella sede regionale Piemonte e Valle d’Aosta.

Negli ultimi anni l’ecografia toracica ha assunto un ruolo sempre più importante nella diagnosi e nel monitoraggio dei pazienti con patologia polmonare, rivelando enormi potenzialità. L’ecografia integrata alla valutazione clinica è di fondamentale importanza per pazienti con problematiche cardio-respiratorie nel dipartimento di emergenza, in chirurgia, in terapia intensiva, nei reparti di terapia sub-intensiva e nei reparti di degenza ordinaria.

Allo stato dell’arte è di fondamentale importanza che i medici coinvolti nella valutazione dei pazienti con patologia cardio-polmonare considerino l’ecografia toracica come parte integrante della valutazione dei pazienti stessi.

I responsabili scientifici del Corso, Giovanni Maria Ferrari (Pneumologia e Unità di Terapia Semi Intensiva Pneumologica ospedale Mauriziano Torino), Davide Indellicati (Pneumologia Interventistica ospedale San Luigi Gonzaga, Orbassano – Torino) e Valentina Pinelli (Pneumologia ospedale Sarzana – La Spezia) hanno articolato il Corso in modo da affrontare la gestione globale del paziente con problematiche polmonari e cardio-polmonari.

I partecipanti, provenienti da varie parti d’Italia, si confronteranno con tematiche specifiche anche tramite prove pratiche e di stretto tutoraggio.