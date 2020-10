AIMO, in Italia 9mila persone in attesa del trapianto di cornea

Roma, 17 ottobre 2020 – “La vista è il più prezioso dei nostri sensi e può continuare a vivere negli occhi di un’altra persona”. È il forte messaggio contenuto in una breve videoclip intitolata ‘Light’ e lanciata dagli oculisti di AIMO per sensibilizzare le persone alla donazione della cornea.

“Negli ultimi mesi è calata di molto la donazione delle cornee e degli organi in generale – ha spiegato Gusmeroli – e tenendo conto che in Italia ci sono circa 9mila persone che stanno aspettando una donazione corneale per fare il trapianto, abbiamo pensato che potesse essere utile sensibilizzare le persone a questo tema attraverso un video. Una donazione di cornea può veramente cambiare la vita alle persone, perché la vista, e non lo dico soltanto perché sono un oculista, è veramente il nostro senso più importante“.

‘Light’ è una videoclip dal “forte impatto emozionale- ha proseguito Gusmeroli – d’altra parte queste cose nascono nel momento in cui purtroppo si perde qualcuno di caro, che può però continuare a vivere attraverso gli occhi di qualcun altro attraverso una donazione di cornea”.

Link video ‘Light’: https://youtu.be/MRyvF5LvkHU