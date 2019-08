Aggressioni in PS al Policlinico di Bari, SMI: “Chiediamo sicurezza per il personale sanitario”

Bari, 5 agosto 2019 – “Il Sindacato Medici Italiani esprime, rispetto alle ripetute aggressioni a danno dei medici, avvenute al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, solidarietà ai colleghi vittime di tali aggressioni ma anche profonda indignazione. È inaccettabile per i medici l’idea che recarsi al posto di lavoro equivalga a recarsi a fronte” dichiara Francesco Pazienza, Segretario Regionale del Sindacato Medici Italiani della Puglia, commentando le recenti aggressioni ai medici del Policlinico di Bari.

“D’altro canto il ripetersi di tali eventi, ancorché intollerabili ed esecrabili, impongono alle autorità competenti di trovare soluzioni concrete ed efficaci per debellare tali gravi comportamenti” continua Pazienza.

“Porteremo all’attenzione del Direttore del Dipartimento della Salute della Puglia, che incontreremo in Comitato Permanente Regionale il 07/08/2019, il nostro disappunto per l’accaduto chiedendo interventi concreti d’ attuare su tutto il territorio regionale, per garantire la sicurezza dei medici che si prodigano per assicurare la salute dei malati e che non meritano di essere ricompensati con atti d’aggressione” conclude il segretario regionale dello SMI della Puglia.