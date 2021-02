Vaccino anti Covid, Policlinico di Milano somministra 1.000 dosi al giorno Milano, 18 febbraio 2021 – Sono partite oggi al Padiglione del Policlinico in Fiera, al ritmo di 1.000 somministrazioni al giorno, le vaccinazioni contro Covid-19 al personale delle Forze dell’Ordine. La macchina organizzativa, affidata al Policlinico di Milano, può contare anche sul supporto di Polizia di Stato, Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), Protezione Civile, Croce Rossa ed Esercito Italiano. Sono già attive due linee vaccinali contemporanee: ciascuna inizia con l’anamnesi medica e prosegue con la somministrazione del vaccino a cura della squadra infermieristica. L’organizzazione è in grado di erogare il vaccino a ciascuna persona nell’arco di pochi minuti. Il vaccino utilizzato è quello di AstraZeneca ed è somministrato al personale di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco e membri dell’operazione Strade Sicure. L’obiettivo è quello di erogare circa 10mila prime dosi nell’arco dei prossimi 10 giorni, a cui farà seguito l’organizzazione per i richiami con la seconda dose del vaccino. La struttura rimarrà comunque a supporto della campagna vaccinale di Regione Lombardia, per contribuire a proteggere la popolazione nel modo più ampio possibile.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 135 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...