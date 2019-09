Update on Corneal Surgery, meeting internazionale all’Università di Messina Messina, 13 settembre 2019 – Venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 10, la Sala Conferenze dell’A.O.U. “G. Martino” ospiterà un Meeting internazionale intitolato “Update on Corneal Surgery”. Nel corso dell’evento, che sarà introdotto dai proff. Pasquale Aragona e Teresio Avitabile, verranno presentate le tecniche più avanzate della Chirurgia cornea. Si tratteranno, inoltre, tematiche attuali quali, ad esempio, crosslinking corneale, cheratoplastica lamellare, cheratoplastica perferante, la colla di fibrina nella chirurgia del segmento anteriore. Prenderanno parte al meeting, il dott. Alessandro Meduri, in qualità di Responsabile scientifico, il dott. Davide Scollo (Università di Catania), la dott.ssa Anna Maria Roszkowska (Università di Messina e di Cracovia) e il prof. Stephen Kaufman (Medical College del Wisconsin).

