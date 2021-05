Telemedicina, informatica medica e tecnologie sanitarie: esperti a confronto alla fiera virtuale MedExpo

Milano, 13 maggio 2021 – Il prossimo 20/22 maggio apre MedExpo la fiera virtuale dedicata alle esperienze in telemedicina, informatica medica e tecnologie sanitarie. L’evento è patrocinato da Università di Bologna, Università Politecnica delle Marche, Fondazione Rizzoli e dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e sarà una tre giorni dedicata alla condivisione di esperienze, progetti, innovazione e best practice sulla telemedicina, e-health e informatica medica.

Organizzata da IITM, Istituto Internazionale di TeleMedicina, branca dell’Associazione Italiana Telemedicina e Informatica Medica, in partnership con WorldConnex e Botika, al termine della tre giorni sarà pienamente operativa la piattaforma MedExpo, la Community-Fiera virtuale che rappresenterà un riferimento per la comunità, mettendo a disposizione opportunità di confronto e di scambio sulle tematiche della ricerca e del trasferimento tecnologico.

Si tratta di un incontro tra specialisti, opinion leaders, operatori commerciali che fanno innovazione, fortemente voluto da IITM come espansione della sua attività pluridecennale. IIMT è una struttura scientifica e tecnologia indipendente indirizzata alla ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico che supporta progetti nel campo della informatica medica, dei medical devices e della formazione specialistica raccogliendo le migliori menti del panorama italiano e internazionale. L’associazione opera nei settori dell’e-health e e-government, in collaborazione con numerose Università e Istituti di ricerca, Ospedali, Istituzioni sanitarie e aziende.

Per i temi che verranno affrontati si spazia su diverse aree tematiche tra cui i sistemi informativi per le cure a distanza e sul territorio; il telemonitoraggio e la teleriabilitazione, l’intelligenza artificiale e i sistemi che utilizzano i big data e l’Internet delle Cose, i sistemi di diagnostica digitale e la produzione di protesi con stampa 3D, oltre a una ricca sezione sulla informatica sanitaria nella cooperazione internazionale.

MedExpo offre una visione interdisciplinare sulle aree tematiche all’avanguardia per definire le strategie della “next normality” e avvicinare gli utenti alle soluzioni. Una grande novità: la fiera rimane aperta tutto l’anno, ospitando eventi tematici per alimentare una community che cresce nel tempo.