Superconduttori, novità e applicazioni dei materiali del futuro. Conferenza europea a Bologna

Bologna, 4 settembre 2023 – Fino al 7 settembre, la Conferenza Europea di Superconduttività Applicata (EUCAS 2023) accoglierà al Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna oltre mille scienziati e decine di espositori industriali. Tra i numerosi esperti di fama mondiale provenienti da CERN, MIT, EPFL, ENI, ENEA, CNR, AIRBUS, ASG Superconductors – solo per citare alcuni dei numerosi enti di ricerca, università e industrie coinvolte nella Conferenza – sarà presente anche Anna Grassellino, la scienziata italiana insignita dal presidente Barack Obama del “Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers”, ora a capo del maggiore progetto internazionale per la realizzazione di un computer quantistico presso il Fermilab di Chicago, Stati Uniti.

“I materiali superconduttori rivestono un ruolo di fondamentale importanza nella realizzazione di molte applicazioni, come magneti per acceleratori di particelle, fusione a confinamento magnetico, diagnostica per risonanza magnetica”, commentano Marco Breschi e Antonio Morandi, professori al Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi” dell’Università di Bologna e co-chair della conferenza EUCAS 2023.

“Ma anche le reti di distribuzione elettrica e i veicoli di trasporto, soprattutto aereo, possono trarre notevoli vantaggi, per le basse perdite raggiungibili e per lo sviluppo di motori e generatori compatti e ad alta efficienza. Inoltre, i dispositivi elettronici superconduttivi costituiscono la base tecnologica per lo sviluppo di computer quantistici che potrebbero rivoluzionare il calcolo e la comunicazione del futuro”, proseguono Breschi e Morandi.

Proprio su questi temi, nell’ambito della conferenza EUCAS, mercoledì 6 settembre (ore 18,30, Palazzo della Cultura e dei Congressi, Sala Europa Auditorium – Bologna e in diretta streaming) è in programma anche la tavola rotonda “We have a dream: room-temperature superconductivity”, aperta alla stampa e ai mezzi comunicazione.

Moderata da Paola Catapano (divulgatrice scientifica ed editorial content producer del CERN), la tavola rotonda prevede interventi di scienziati e ricercatori di fama internazionale che si occupano di diversi aspetti di superconduttività, dalla teoria alle applicazioni: Tabea Arndt (Karlsruhe Institute of Technology), Lilia Boeri (Università di Roma La Sapienza), Anna Grassellino (FermiLab), David Larbalestier (Applied Superconductivity Center, Florida State University) e Tsuyoshi Tamegai (Università di Tokyo).