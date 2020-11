Studio su obesità, Angelo Pietrobelli primo europeo premiato da “The Obesity Society”

Prof. Angelo Pietrobelli

Verona, 6 novembre 2020 – È Angelo Pietrobelli, docente di Pediatria generale e specialistica all’Università di Verona, a vincere il premio Oded Bar-Or Award conferito dalla The Obesity Society (TOS), una delle più prestigiose associazioni mediche americane, dedita allo studio e al trattamento dell’obesità.

Nel 2020 la selezione per i ricercatori ha aperto le porte anche all’Europa e ai suoi medici e, per la prima volta dal 2007, il premio Oded Bar-Or Award per le eccellenze nello studio dell’obesità pediatrica è stato conferito a un europeo. Il premio vuole riconoscere i contributi alla ricerca sull’obesità pediatrica che hanno permesso un importante avanzamento nella ricerca e nella prevenzione della malattia.

“Sono onorato e orgoglioso del Premio ricevuto dalla Società scientifica americana – afferma Pietrobelli – Lo sono per due motivi: per la prima volta viene premiato un europeo e soprattutto perché viene riconosciuto il lavoro di ricerca e la paternità dell’idea dell’importanza dei Primi mille giorni di vita. Infatti, il periodo che va dal concepimento al secondo anno di età, è il periodo fondamentale dove mediante una crescita armonica e un corretto stile di vita si inizia la prevenzione di quelle che poi nell’adulto diventano le malattie non trasmissibili. Per primi in Italia abbiamo un Ambulatorio dei primi 1.000 giorni come prevenzione delle malattie non trasmissibili”.