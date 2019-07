Stabili le condizioni del neonato affetto da sepsi meningococcica ricoverato in Terapia Intensiva al Gaslini

Genova, 10 luglio 2019 – Un neonato di tre mesi è giunto ieri in condizioni critiche al Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Paolo di Savona, dove gli è stata riscontrata tempestivamente una sepsi meningococcica. Un’equipe della Rianimazione dell’Istituto Giannina Gaslini si è recata all’ospedale di Savona, dove ha collaborato con i colleghi alla stabilizzazione del paziente, che versava in condizioni critiche, e in seguito lo ha trasportato presso la Rianimazione del pediatrico genovese.

Restano stabili le condizioni del piccolo, ricoverato, da ieri pomeriggio, presso la UOSD Centro di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica (Rianimazione) dell’Istituto Giannina Gaslini.

È stata eseguita la Risonanza encefalo che ha evidenziato e confermato un quadro di meningite senza ulteriori complicanze neurologiche. Il quadro clinico è quello tipico dell’infezione da meningococco, si attende definitiva conferma batteriologica.