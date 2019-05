Settimana mondiale della tiroide, visite gratuite all’Aou di Ferrara

Ferrara, 17 maggio 2019 – Come per gli anni passati, anche quest’anno, nel periodo dal 20 al 26 maggio 2019, si svolgeranno in tutta Italia attività e manifestazioni per celebrare la “Settimana Mondiale della Tiroide”. Il tema della manifestazione quest’anno sarà “Amo la mia tiroide…e faccio la cosa giusta”.

Durante questi giorni in tutta Italia saranno organizzate manifestazioni con lo scopo di sensibilizzare la popolazione generale sui temi inerenti la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie tiroidee.

Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, l’Unità Operativa di Endocrinologia diretta dalla Prof.ssa Maria Chiara Zatelli, ha aderito all’iniziativa offrendo alla popolazione ferrarese l’apertura degli ambulatori endocrinologici nella giornata di venerdì 24 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per visite gratuite che comprendono un colloquio informativo, un’anamnesi per lo screening delle malattie tiroidee ed un’ ecografia tiroidea.

L’iniziativa è riservata a chi non ha mai effettuato controlli della tiroide.

L’accesso alle visite di screening è gratuito previa prenotazione telefonica al numero verde 800 532 000 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal giorno 21 maggio 2019 fino a esaurimento posti.