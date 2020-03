Ginecologia, visite gratuite con pap test per donne fino a 35 anni, presso gli ambulatori dell’ospedale Giglio Cefalù, 3 marzo 2020 – La Fondazione Giglio di Cefalù ha aderito all’Open Week sulla salute della donna promosso da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna) nel circuito degli ospedali riconosciuti con il “bollino rosa”. Le giovani donne fino a 35 anni potranno effettuare venerdì 6 marzo dalle ore 8.30 alle ore 14.00 una visita gratuita con pap test presso gli ambulatori del Giglio. Per accedere alla visita gratuita occorre prenotare entro giovedì 5 marzo (senza impegnativa) al numero 0921920717. Le prenotazioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili. Nella stessa giornata, nell’area d’ingresso dell’ospedale, sarà attivo un info point in cui verrà distribuito materiale informativo su determinate problematiche ginecologiche con particolare attenzione alle malattie sessualmente trasmissibili e alla menopausa.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 10 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...