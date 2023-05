Settimana mondiale della tiroide, all’Aou pisana ecografie gratuite a chi non ha già patologia conclamata

Pisa, 19 maggio 2023 – Anche le Unità operative di Endocrinologia 1 e Endocrinologia 2 dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana aderiscono alla Settimana mondiale della tiroide che si tiene dal 22 al 28 maggio, aprendo i propri ambulatori alla popolazione.

Quest’anno il titolo è: “Tiroide: genetica, familiarità e cronicità”. A Pisa verranno effettuati screening ecografici tiroidei gratuiti da lunedi 22 a venerdi 26 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, negli ambulatori endocrinologici dell’Ospedale di Cisanello, edificio numero 8, piano terra. Per eseguire l’esame basterà presentarsi all’accettazione dell’Endocrinologia (Ingresso unico Edificio 10, piano terra, saletta di fronte al bar/spaccio dell’ospedale) nelle date e negli orari suddetti.

Avranno diritto allo screening tiroideo soltanto coloro che non sono già pazienti endocrinologici tiroidei, quindi tutti coloro che non sono a conoscenza di una patologia tiroidea in atto.

I soggetti che, allo screening ecografico, mostreranno alterazioni clinicamente rilevanti, riceveranno eventuali istruzioni sull’iter diagnostico da seguire.

In Italia la Settimana mondiale è patrocinata dall’Iss-Istituto superiore di sanità e promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche quali Ait-Associazione italiana della tiroide, Ame-Associazione medici endocrinologi, Sie-Società italiana di endocrinologia, Siedp-Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica, Sigg-Società italiana di gerontologia e geriatria, Siuec-Società italiana unitaria di endocrino chirurgia, Aimn- Associazione italiana medici nucleari, Simg-Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, Eta-European thyroid association, insieme a Cape-Comitato associazioni pazienti endocrini.