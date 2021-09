Post pandemia, confronto su medicina del territorio e campagna vaccinale. Webinar Università Cattolica Roma, 7 settembre 2021 – Anche la pandemia lo ha chiaramente dimostrato: per migliorare l’assistenza bisogna migliorare i processi di cura. È ciò che studiano e applicano le aree dedicate all’operations management, al centro del webinar dal titolo “Il ruolo della funzione operations management nella sanità post-pandemia”, promosso dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari – Facoltà di Economia dell’Università Cattolica nel campus di Roma, che avrà inizio giovedì 9 settembre alle ore 11.00 e proseguirà nella giornata di venerdì 10. L’evento potrà essere seguito online collegandosi alla homepage del campus di Roma dell’Ateneo. Sale operatorie, reparti di degenza, piattaforme ambulatoriali sono i luoghi dove si svolgono tutti i flussi e le azioni dell’operations management che offre una serie di strumenti e metodologie per migliorare il governo di queste aree produttive dove si realizzano i processi di cura. Nell’incontro, che verrà aperto giovedì 9 settembre alle ore 11.00 dal saluto della prof.ssa Antonella Occhino, preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica, e del professor Americo Cicchetti, Ordinario di Organizzazione aziendale alla Facoltà di Economia e direttore dell’ALTEMS, verranno affrontati i temi principali della materia arricchiti da testimonianze di esperienze sul campo da parte di esperti e attori principali delle aziende sanitarie italiane e del mondo accademico, con la partecipazione della prof.ssa Valeria Belvedere, Associato di Economia aziendale alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica e coordinatrice scientifica del Master in Operations Management nelle aziende sanitarie dell’ALTEMS, Riccardo Bui, Direttore gestione operativa Humanitas, e Gianluca Prati, Direttore logistica ASL Romagna. Alle ore 15.00 la prima tavola rotonda alla quale parteciperanno Daniele Marazzi, Consigliere delegato consorzio DAFNE, Raffaele Esposito, Manager divisione healthcare UPS, e Alberto Russo, Direttore amministrativo ASST Ospedale Niguarda. Venerdì 10 alle ore 11.00 la tavola rotonda conclusiva dal titolo “La logistica sul territorio: quali insegnamenti dalla campagna vaccinale”, moderata dal prof. Stefano Villa, Associato di Economia Aziendale alla Facoltà di Economia e direttore del Master in Operations management nelle aziende sanitarie dell’ALTEMS, alla quale interverranno Giuliana Bensa, Direttore amministrativo ASL Piacenza, Andrea Contini, Direttore della UOC Organizzazione Territoriale, ASL Piacenza, e Paolo Parente, Direzione strategica Azienda Sanitaria Locale Roma 1.

