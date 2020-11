Sclerosi multipla, Open Day con incontri virtuali e televisite all’Aou pisana

Pisa, 3 novembre 2020 – Anche l’Aou pisana aderisce all’Open day promosso dalla Fondazione Onda, dedicato alle donne con sclerosi multipla – con un focus particolare su fertilità, gravidanza e post partum – in programma il 12 novembre negli ospedali del network Bollini rosa e nei Centri per la cura della sclerosi multipla aderenti.

Saranno quindi offerti gratuitamente visite e consulenze neurologiche e ginecologiche, colloqui, sportelli di ascolto, info point, conferenze e verrà distribuito materiale informativo. L’obiettivo è di aiutare le donne con sclerosi multipla e accompagnarle dalla programmazione della gravidanza al post partum.

La sclerosi multipla è una malattia neurologica che ha una caratteristica connotazione al femminile, diagnosticata tra i 20 e 40 anni. Oggi le evidenze scientifiche dimostrano che le donne possono avere figli senza modificare a lungo termine l’andamento della malattia e senza causare danni al nascituro.

A Pisa, per il 12 novembre, sono stati organizzati due incontri virtuali aperti alla popolazione.

Il primo, dalle 8.30 alle 9.00, su sclerosi multipla e procreazione medicalmente assistita e il secondo, dalle 11.00 alle 12.00, su sclerosi multipla e gravidanza, entrambi con uno specialista ginecologo.

È obbligatoria la prenotazione al numero 050.992663 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00). Al momento della prenotazione saranno fornite le modalità per effettuare il collegamento virtuale.

Sempre in modalità virtuale, è possibile anche effettuare una televisita con uno specialista neurologo nel corso della quale verrà fornita alle pazienti affette da sclerosi multipla una consulenza sul tema della genitorialità e saranno fornite informazioni su fertilità, gravidanza e allattamento. La televisita avverrà per via telefonica La fascia oraria prestabilita è dalle 13.00 alle 17.00.

È obbligatoria la prenotazione telefonando ai numeri: 050.992443 e 050.992568 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00). Le prenotazioni saranno effettuate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I servizi offerti saranno consultabili a partire dal 28 ottobre sul sito www.bollinirosa.it. Le iniziative sono coordinate dalla referente aziendale per i Bollini rosa Federica Marchetti. L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Neurologia e dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.