Salute della donna, visite gratuite al Fatebenefratelli-Isola Tiberina

Roma, 12 aprile 2021 – Porte aperte anche al Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma dal 19 al 25 aprile per la VI edizione dell’Open Week organizzata con la Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna celebrata il 22 aprile.

Il Nosocomio, per l’occasione, metterà a disposizione visite gratuite dedicate al mondo femminile (solo su prenotazione) nelle varie specialità e in diversi momenti della settimana.

Si partirà il 21 aprile con la Medicina generale (visite per l’ipertensione arteriosa) e la Neurologia (screening del declino cognitivo), per proseguire il 22 con le Visite senologiche della Breast Unit, il 23 con le Visite Oculistiche per problemi legati a gravidanza e allattamento.

L’iniziativa al femminile dell’Ospedale si concluderà il 24 con gli sportelli di Endocrinologia e Malattie Metaboliche per patologie della tiroide, osteoporosi, diabete, obesità, nutrizione in gravidanza. Ancora il 24, saranno a disposizione i medici della Ginecologia con visite dedicate alle diverse fasce d’età: adolescenza, età fertile e preconcezionale, menopausa e terza età.

Il Fatebenefratelli è uno dei 180 Centri ospedalieri premiati con i Bollini Rosa che aderiscono all’Open Week della Fondazione Onda (una rete che conta attualmente 335 strutture), che “apre” questa settimana alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

“Ancora una volta l’Ospedale “si tinge” di rosa – commenta Fra Pascal Ahodegnon, Direttore Generale del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina – per andare incontro alle donne con i servizi offerti dal Nosocomio, da sempre attento al mondo femminile e presenza storica del territorio, che, con i suoi 3500 parti l’anno circa, è punto di riferimento di tante famiglie che si rivolgono alla struttura per la salute di mamma e bambino; un accompagnamento, quello offerto alla donna, per tutte le patologie e in tutte le fasce di età: prima, dopo e oltre il percorso della gravidanza, in armonia con la missione di accoglienza e di presa in carico globale della persona che identifica la missione dei Fatebenefratelli”.

Per informazioni e prenotazioni: www.fatebenefratelli-isolatiberina.it