Sicurezza dei prodotti: alcuni test evidenziano requisiti non soddisfacenti. 686 campioni valutati da CASP

Roma, 11 agosto 2021 – Ogni anno, la Commissione europea riunisce le autorità nazionali dell’UE per cooperare sui test di sicurezza dei prodotti attraverso un’iniziativa denominata CASP Attività Coordinate sulla Sicurezza dei Prodotti.

I test vengono eseguiti in condizioni rigorose in laboratori accreditati dell’UE su un’ampia gamma di prodotti, selezionati annualmente dalle autorità di vigilanza del mercato dei 27 Stati membri dell’UE (e anche di Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Nel 2020, CASP ha testato 686 campioni di prodotto in sette categorie:

giocattoli per bambini, attrezzatura da gioco all’aperto domestica, nidi e traversine per bambini, cavi, piccoli elettrodomestici per il riscaldamento della cucina, gioielleria. (un’attenzione particolare è stata data alla vendita online di gioielli che possono contenere metalli pericolosi.), seggiolini auto per bambini.

I test hanno evidenziato come una gran parte dei prodotti presenti sul mercato europeo NON soddisfino i requisiti e hanno permesso di stilare una serie di raccomandazioni: a cosa prestare attenzione e cosa si può fare per ridurre i rischi. Queste raccomandazioni sono tutte disponibili tramite una piattaforma di informazioni online.

Di seguito un documento riepilogativo per una visione di insieme: