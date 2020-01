Rivoluzione digitale in sanità, incontro all’Accademia di Medicina di Torino con il prof. Rasetti

Torino, 20 gennaio 2020 – Martedì 28 gennaio alle ore 21.00, nell’Aula magna dell’Accademia di Medicina di Torino, in via Po 18, verrà conferito il Diploma di Socio Onorario a Mario Rasetti, Professore emerito di fisica teorica al Politecnico di Torino, Presidente dell’Istituto per l’Interscambio Scientifico ed esperto in “Big data” e intelligenza artificiale.

Successivamente il prof. Rasetti, introdotto da Franco Merletti, Professore di Statistica medica nell’Università di Torino, terrà una lettura dal titolo “La rivoluzione digitale e la medicina: epidemiologia, prevenzione e ricerca”, nel corso della quale verrà illustrata l’importanza che riveste nel progresso scientifico, anche in campo medico, la sistematica acquisizione di dati che, elaborati da adeguati sistemi di intelligenza artificiale, possono accrescere le nostre conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che clinico.