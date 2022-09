Progetto europeo CASP 2021, test di sicurezza su 627 prodotti. Ecco quali

Roma, 12 settembre 2022 – Il progetto europeo CASP 2021 – Attività coordinate per la sicurezza dei prodotti, è iniziato con la raccolta dei campioni di prodotto a gennaio 2021 e si è concluso adesso, con la valutazione dei risultati dei test effettuati su 627 prodotti in queste specifiche categorie:

giocattoli provenienti da shop online non europei;

giocattoli elettronici;

culle reclinabili e altalene;

sigarette elettroniche e relativi liquidi;

accessori protettivi personali.

La valutazione è stata fatta a cura delle autorità di vigilanza del mercato (MSA) degli Stati membri dell’UE e dei paesi del SEE.

Il progetto CASP 2021 si è concentrato sull’esecuzione di test di laboratorio su campioni prelevati dai mercati nazionali dei partecipanti relativi alle cinque categorie di prodotti ma anche sulla discussione di tre argomenti di interesse comune come:

la vigilanza del mercato online;

la valutazione e gestione del rischio;

la preparazione e gestione della crisi.

Include anche un’attività ibrida sui rischi relativi a prodotti contraffatti.

Le valutazioni consentiranno alle autorità partecipanti di agire in modo appropriato per arginare i prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori e di notificare tali casi a livello europeo tramite il Safety Gate.

I risultati delle attività del CASP 2021 sono racchiusi nel report finale riportato di seguito, dove si riscontrano numerose difformità ai requisiti europei come evidenziato dal grafico qui sotto: