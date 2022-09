Malattie cardiovascolari, visite ed esami gratuiti all’Aou pisana. Necessaria la prenotazione

Pisa, 12 settembre 2022 – In occasione della giornata mondiale del cuore, Fondazione Onda – l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – promuove negli ospedali aderenti al “Progetto Bollino Rosa”. una o più giornate dedicate a prestazioni clinico-diagnostiche (consulti, visite ed esami strumentali) per informare e sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e cura di alcune patologie.

Anche l’Aou pisana aderisce con i seguenti esami:

Visite cardiologiche + elettrocardiogramma 12 derivazioni + ecocardiogramma a riposo: il 27, 28 e 29 settembre, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, al presidio ospedaliero di Cisanello, Edificio 10 – Sezione dipartimentale di Cardiochirurgia, I piano, scala B1, ambulatorio nr. 174.

È obbligatorio prenotare ai numeri 050/995253 oppure 050/995251 (dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì), o scrivendo una email a: alessandra.delpunta@ao-pisa.toscana.it (in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Screening con esame ecocolor doppler dell’aorta addominale + eventuale ecocolor doppler in arterie periferiche + eventuale consulenza di chirurgia vascolare ove necessario: il 28 settembre, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14.00 alle 18:30, sempre all’Edificio 10, II piano – Unità operativa di Chirurgia vascolare (ambulatori/sala riunioni). Lo screening, a cura delle Unità operative di Cardiologia 1, Chirurgia vascolare e Pneumologia, è riservato a pazienti con età superiore a 50 anni, con priorità agli uomini, fumatori e non, senza pregressa diagnosi di aneurisma aorta addominale.

Ai pazienti positivi allo screening (oltre alla consulenza di chirurgia vascolare), se fumatori, verrà offerto un colloquio con uno pneumologo per eventuale inserimento in programma di disassuefazione dal fumo, costituendo il principale fattore di rischio per la patologia dell’aorta addominale.

È obbligatorio prenotare (fino a esaurimento dei posti disponibili) al numero: 050/996975 (dalle 10.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì o scrivendo all’indirizzo mail: ctv@ao-pisa.toscana.it specificando “Open week Malattie vascolari”