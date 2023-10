Prevenzione del tumore al seno, consulti e visite gratuite al Campus Bio-Medico di Roma

Roma, 17 ottobre 2023 – Sono stati oltre 55.000 i nuovi casi di tumore al seno in Italia nel 2022 e molte delle donne colpite sono sottoposte a mastectomia e ricostruzione mammaria: mercoledì 18 ottobre, dalle ore 9.00 alle 13.00, gli specialisti della Breast Unit della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico saranno a disposizione proprio di queste pazienti per consulti multidisciplinari e gratuiti e per rispondere alle loro domande in merito alle opzioni di ricostruzione possibili, alla ripresa post-operatoria, alla variazione della qualità di vita relativi agli interventi di ricostruzione mammaria.

Questa iniziativa di sensibilizzazione e promozione dell’importanza della prevenzione, della diagnostica e del trattamento integrato del carcinoma mammario è organizzata dalla Fondazione in collaborazione con la Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva, rigenerativa ed estetica e si tiene in occasione della celebrazione internazionale del Bra day.

La partecipazione al Bra Day è una delle tante iniziative proposte dalla Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico nell’ambito dell’“Ottobre rosa”, il mese dedicato alla prevenzione medica delle patologie femminili con particolare attenzione al trattamento del tumore della mammella.

Il Campus Bio-Medico aderisce alla campagna di screening della Regione Lazio mettendo a disposizione mammografie gratuite (sino ad esaurimento delle disponibilità) per donne di età compresa tra 45 e 49 anni, cioè quelle non comprese nella fascia garantita dal programma di screening. Più informazioni sul sito web di Salute Lazio

Gli specialisti della Fondazione saranno anche impegnati in eventi formativi per la promozione e la diffusione della cultura della prevenzione.