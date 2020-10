Parkinson e Disordini del Movimento, 6° Congresso dell’Accademia LIMPE-DISMOV

Prof. Leonardo Lopiano

Roma, 15 ottobre 2020 – Quali sono le terapie innovative nella cura della malattia di Parkinson? Esistono markers predittivi di progressione della malattia? Qual è il ruolo del cervelletto nei disturbi del movimento? Quali sono le nuove evidenze cliniche? Esiste una correlazione tra l’idrocefalo normoteso e la malattia di Parkinson?

Sono solo alcuni dei focus che verranno approfonditi durante il 6° Congresso Nazionale dell’Accademia LIMPE-DISMOV, Accademia Italiana per lo studio della malattia di Parkinson e dei Disturbi del Movimento che chiama a raccolta ogni anno i massimi esperti su queste patologie e che quest’anno è in programma in versione virtuale.

Oltre 500 partecipanti, 90 relatori che presenteranno i loro studi scientifici, 94 faculty, 20 sessioni, 12 corsi, 150 abstracts, 6 stands, 9 sponsor, 5 giorni di lavori, e una piattaforma virtuale rivoluzionaria con una web-room dedicata alla stampa.

“Era fondamentale dare all’informazione sulla ricerca scientifica una continuità – afferma il prof. Leonardo Lopiano, Presidente Accademia LIMPE-DISMOV, Ordinario di Neurologia dell’Università di Torino – per questo motivo il Congresso quest’anno era indispensabile per lanciare il nostro messaggio perché abbiamo numerosi studi che ci proiettano verso un futuro positivo ed è opportuno darne comunicazione” conclude Lopiano.

In Italia sono 250.000 mila, infatti, le persone affette da malattia di Parkinson che seguono attentamente l’andamento della ricerca e delle relative cure e se contiamo anche i cargiver parliamo di un fenomeno che coinvolge circa un milione di persone.

“Per fortuna abbiamo molte opzioni terapeutiche nelle diverse fasi della malattia e i percorsi di cura si stanno strutturando con una vera e propria presa in carico del paziente”, afferma il prof. Mario Zappia, Presidente Eletto di Accademia LIMPE-DISMOV, Ordinario di Neurologia dell’Università di Catania.

Ma il Congresso non è l’unico appuntamento del 2020! Nonostante la pandemia, l’Accademia e il suo partner naturale Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus non si sono mai fermate, tanto da mantenere uno degli appuntamenti più importanti per i pazienti, ovvero la Giornata Nazionale Parkinson (GNP).

“Quest’anno, come ogni anno, è prevista l’apertura su tutto il territorio nazionale di 90 centri che forniranno preziose informazioni sulla malattia e sui percorsi di cura”, dichiara il prof. Pietro Cortelli, Presidente della Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus, Ordinario di Neurologia dell’Università di Bologna.

“Lo scorso anno abbiamo ricevuto il Patrocinio della Rai e la media partner della TGR e per questa edizione, in programma sabato 28 novembre 2020, stiamo cercando di coinvolgere anche il Ministero della Salute e tutte le Regioni italiane sia con la richiesta di patrocinio, sia con l’organizzazione di una Giornata virtuale pre-GNP per fare il punto sulle cure della malattia di Parkinson su tutto il territorio nazionale e cercare il più possibile di uniformarle”, conclude Cortelli.