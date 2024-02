Ossigeno-Ozono Terapia, 3° Congresso mondiale AIRO

Roma, 1 febbraio 2024 – L’8 e 9 marzo 2024, a Roma, presso la Pontificia Università Lateranense, si terrà il terzo Congresso Mondiale di A.I.R.O. Accademia Internazionale per la Ricerca in Ossigeno-Ozono Terapia, dal titolo “STATE OF THE ART OF OXYGEN OZONE THERAPY IN THE POST COVID-19 ERA”.

Il Congresso rappresenta un’occasione per presentare, oltre alle ultime novità di tecniche applicative nelle aree specialistiche di Fisiatria, Ortopedia, Medicina Sportiva, Otorinolaringoiatria, Medicina Interna, Oncologia, Urologia, Ginecologia, Dermatologia, Medicina Estetica, Medicina Rigenerativa, Odontoiatria, Oculistica, Veterinaria e ricerca scientifica sul Covid-19, anche gli importanti risultati che l’Ossigeno Ozono Terapia ha raggiunto durante la pandemia del Covid-19 e, successivamente, nella cura dei disturbi tipici della sindrome Long-Covid, oltre che nella prevenzione dell’infezione. L’obiettivo è fornire le più aggiornate evidenze scientifiche nel settore dell’Ossigeno Ozono Terapia e discuterne tra gli esperti del settore.

Il Terzo Congresso Mondiale rappresenta una situazione unica di aggiornamento professionale e di confronto scientifico con i più grandi ozonoterapeuti provenienti da 16 nazioni differenti, tra cui spiccano i presidenti e i componenti di specifiche delle Società Scientifiche di Ossigeno-Ozono Terapia estere. Ogni medico ozonoterapeuta relazionerà sulla propria disciplina o area di applicazione, così che A.I.R.O. possa offrire un panorama chiaro e completo di quelli che sono i protocolli, le linee guida dell’Ossigeno Ozono Terapia e tutte le novità di questa metodica in continua evoluzione.

L’evento si propone di stimolare la collaborazione e la condivisione di conoscenze tra i partecipanti, promuovendo lo sviluppo di nuove prospettive e strategie nel campo della ricerca scientifica. Ad oggi l’Ozonoterapia acquisisce un’ ampia importanza dal punto di vista scientifico, basta dire che nel database Medline (PubMed), sono presenti 4.577 documenti correlati alla terapia con ozono, di cui 338 sono studi clinici, 241 sono studi clinici randomizzati controllati, 82 sono revisioni sistematiche e 46 sono studi di meta-analisi, che supportano l’uso dell’ozono in medicina. Inoltre, ClinicalTrials.gov (un database degli studi clinici presso gli Istituti Nazionali di Salute degli Stati Uniti) ha attualmente registrato 61 studi per la terapia con ozono.

Come è tipico dei Congressi e Workshop A.I.R.O. l’evento comprenderà una “sezione di attività pratica” dove verranno mostrate tecniche, metodiche e i vari campi di campi di applicazione dell’ossigeno-ozono, presentando anche soluzioni innovative. Verranno erogati ai medici 20 ECM formativi.

Il presidente del Congresso sarà il prof. Dario Apuzzo, fondatore e presidente del comitato scientifico di A.I.R.O. – Accademia Internazionale per la Ricerca in Ossigeno Ozono Terapia, unica società scientifica italiana di OOT riconosciuta da IMEOF – International Medical Ozone Federation.

Il prof. Dario Apuzzo è medico fisiatra ed ozonoterapeuta da 30 anni, già Professore presso l’Università La Sapienza di Roma, autore di diverse pubblicazioni scientifiche, unico ozonoterapeuta italiano presente nel governing board di ISCO3 – International Scientific Committee of Ozone Therapy.