Oncologia, Premio Internazionale Constantinus Magnus al prof. Johann de Bono Perugia, 20 settembre 2019 – Sabato 12 ottobre si terrà alle 9.30 in Spello (PG) un incontro scientifico dal tema: “Innovazioni nel trattamento degli uomini affetti da carcinoma della prostata”, relatore il prof. Johann de Bono. L’evento è stato organizzato in collaborazione con le Strutture di Oncologia Medica dirette dai dott. Sergio Bracarda e Fausto Roila delle Aziende Ospedaliere di Terni e Perugia. In occasione dell’incontro, si svolgerà la cerimonia di conferimento del Premio Internazionale Constantinus Magnus, giunto quest’anno all’VIII edizione. Tra i premiati il prof. Johann de Bono.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 64 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...