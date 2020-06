Oncoematologia, oncologia e cardiologia: proposta di gestione dei pazienti nella fase 2 dell’infezione Covid Roma, 5 giugno 2020 – AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione Insieme contro il Cancro, SIE (Società Italiana di Ematologia) e SIC (Società Italiana di Cardiologia) hanno stilato la “Proposta di gestione dei pazienti in Oncoematologia, Oncologia e Cardiologia nella fase 2 dell’infezione da Covid-19”. Il documento è stato inviato e accolto dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Non è una formale linea guida, ma rappresenta un insieme di suggerimenti delle società scientifiche di riferimento, utili ai pazienti e alla comunità oncoematologica e cardiologica. Il documento è disponibile nel sito www.aiom.it.

