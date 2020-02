Odontoiatria, Open Day all’IRCCS Gemelli con check-up gratuiti per adulti e bambini Roma, 21 febbraio 2020 – Il Dental Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS apre le porte a tutti, adulti e bambini, per effettuare check-up dentali gratuiti il prossimo lunedì 24 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (5o Piano, Ala D). Gli odontoiatri del Dental Center effettueranno dei check-up dentali e, in particolare, verificheranno la presenza di carie, esamineranno le condizioni delle gengive, eseguiranno un controllo ortodontico e verificheranno l’occlusione e l’articolazione temporo-mandibolare. Inoltre, gli odontoiatri effettueranno prime visite di controllo dedicate ai più piccoli verificando la corretta presenza degli elementi dentari (decidui e permanenti) e controllando lo stato delle gengive e la presenza di lesioni a carico dei tessuti duri o molli del cavo orale. Per maggiori informazioni e per prenotare il check-up si può telefonare al numero 06 30156700 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30).

