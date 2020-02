Ginecologia, Open Day in Humanitas Mater Domini. Giornata di esami e consulti gratuiti Varese, 21 febbraio 2020 – In occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, ha organizzato l’(H)-Open Weekend dedicato alla ginecologia. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa che Onda ha conferito per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, aprono le porte alla popolazione femminile. L’obiettivo? Sensibilizzare sulle problematiche ginecologiche che caratterizzano le diverse fasi della vita femminile. Humanitas Mater Domini ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, organizzando per sabato 7 marzo una giornata di consulti, corsi, incontri ed esami gratuiti con gli specialisti dell’area ginecologica. Programma della giornata CORSI PRATICI Cistiti e disturbi intimi ricorrenti? Dolore durante i rapporti? Esercita il tuo pavimento pelvico con noi (Corso rivolto a tutte le donne, anche in gravidanza). Ore 9.00-9.45

Fascia porta bebé. Spazio alle domande e consigli per il suo utilizzo (Corso rivolto alle future mamme). Ore 10.00-12.00. INCONTRO

Endometriosi e infertilità: facciamo chiarezza! Un incontro per chiarire i dubbi e conoscere le nuove opportunità, con il dottor Alfredo Porcelli (ginecologo). Ore 10.00-12.00 CONSULTI Contraccezione e sessualità. Metodi contraccettivi per una sessualità serena e responsabile. Uno specialista per te: la dottoressa Elena Corradini (Ginecologa). Ore 10.00-12.00.

Le infezioni vaginali. Sai riconoscere i sintomi delle infezioni vaginali? Come prevenirle? Quale la cura? Uno specialista per te: la dottoressa Vanda Bianco (Ginecologa). Ore 10.00-12.00.

Menopausa e i cambiamenti nella donna. Come affrontare questa nuova fase della vita? Quali i cambiamenti? Uno specialista per te: la dottoressa Emanuela Giorgetti (Ginecologa). Ore 10.00-12.00. ESAMI

PAP TEST GRATUITI (Riservato a donne dai 25 ai 64 anni, che non abbiano eseguito un pap test negli ultimi 3 anni). Ore 11.30-12.45. Come partecipare?

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione (sino esaurimento posti disponibili). Come? Consulta il sito www.materdomini.it

