Neuroprotesi impiantabili, EMBS Technical Achievement Award a ricercatore dell’Istituto di Biorobotica di Pisa

Dott. Silvestro Micera

Pisa, 15 giugno 2021 – Prestigioso riconoscimento internazionale per Silvestro Micera, docente dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, che ha ricevuto dall’EMBS (IEEE Engineering in Medicine and Biology Society) il 2021 Technical Achievement Award. Il premio è stato assegnato a Micera per il suo fondamentale contributo allo sviluppo di nuove neuroprotesi impiantabili in grado di ripristinare la funzione sensoriale e motoria nei disabili.

“È un onore per me ricevere questo riconoscimento – dichiara Silvestro Micera – che rappresenta un sigillo a tutte le attività scientifiche e cliniche portate avanti negli scorsi dieci anni con importanti risultati”.

L’EMBS Technical Achievement Award viene assegnato annualmente dall’EMBS, la più grande società internazionale di ingegneri biomedici al mondo, a chi nel corso della sua carriera scientifica ha ottenuto risultati, contributi e/o innovazioni centrali nel settore dell’ingegneria biomedica. Un riconoscimento al contributo che in questi anni Micera ha fornito alla comunità scientifica internazionale, in particolar modo nel campo delle neuroprotesi motorie e sensoriali per persone disabili.

La neuroingegneria per migliorare la qualità della vita

L’obiettivo della ricerca di Silvestro Micera è quello di sviluppare interfacce neurali impiantabili e sistemi robotici volti a ripristinare la funzione sensorimotoria in persone con diversi tipi di disabilità (lesioni del midollo spinale, ictus, amputazione, ecc.).

Attraverso le conoscenze scientifiche di base nel campo delle neuroscienze, della neurologia e della geriatria, Micera si è specializzato nei seguenti settori di ricerca: sistemi robotici per la neuroriabilitazione; esperimenti per lo studio del controllo neurale del movimento; sviluppo di interfacce neurali con il sistema nervoso centrale (SNC) e il sistema nervoso periferico (PNS); sviluppo di sistemi neuro-protesici ibridi.