Neurologia, al via ciclo di conferenze scientifiche organizzato dall’Accademia di Medicina di Torino Torino, 14 gennaio 2020 – Claudio Franceschi, Immunologo di fama mondiale, inaugura il ciclo di conferenze scientifiche organizzato dall’Accademia di Medicina di Torino per il primo trimestre del 2020. Prof. Claudio Franceschi Studia l’invecchiamento dei tessuti con riferimento ai micro RNA circolanti ed al ruolo del microbiota intestinale. Il tema “Inflamm-aging e longevità” riassume una sua peculiare area di ricerca, l’infiammazione cronica di basso grado è la caratteristica principale dei processi di invecchiamento e delle principali malattie età associate. L’incontro si svolgerà alle ore 21.00 del 21 gennaio e verrà introdotto da Fabio Malavasi, professore ordinario di Genetica medica all’Università di Torino.

