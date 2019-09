L’origine della vita con il fisico Guido Tonelli al Festival KUM di Ancona Milano, 24 settembre 2019 – L’origine della vita è il tema scelto per la terza edizione di KUM!, il festival con la direzione scientifica di Massimo Recalcati dedicato alla Cura e alle sue diverse pratiche: da venerdì 18 a domenica 20 ottobre alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Un argomento così complesso quello dell’origine da necessitare un’indagine multidisciplinare che vedrà alternarsi, e confrontarsi assieme, specialisti della clinica – psicoanalisti, psichiatri, medici – ma anche filosofi, antropologi, scrittori e poeti, teologi e biologi. La riflessione di carattere scientifico avrà un ruolo di primaria importanza: venerdì 18 ottobre il fisico Guido Tonelli – uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs – terrà una lectio dal titolo Genesi. In principio era il vuoto, dedicata alla primordiale formazione della vita sulla Terra a partire da un insieme di stati caotici e turbolenti. Un grande racconto delle nostre origini più lontane, dell’universo ordinato e apparentemente rassicurante dal vuoto e dal disordine assoluti. Di creazione ed evoluzione parlerà, invece, l’incontro di sabato 19 ottobre, che vedrà il teologo biblista Mario Cucca in dialogo con i filosofi della scienza Giulio Giorello e Telmo Pievani. Cosa ci vuole dire il testo biblico attraverso l’immagine della Creazione? Come dobbiamo pensare l’evoluzione guardando alle profonde revisioni che il darwinismo ha attraversato negli ultimi decenni? Telmo Pievani sarà anche tra i protagonisti della sezione Ritratti del festival. Domenica 20 ottobre porterà il pubblico alla scoperta della figura di Charles Darwin. Il Rivoluzionario riluttante, colui che tenne segreta in un cassetto per vent’anni una teoria dirompente prima di renderla pubblica. KUM! è organizzato dal Comune di Ancona e dal Fondo Mole Vanvitelliana, con il sostegno della Regione Marche e della Fondazione Cariverona, con le attività sul territorio a cura di Jonas Onlus e il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni.

