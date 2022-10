Liliana Dell’Osso nuovo presidente della Società Italiana di Psichiatria

È la prima volta per una donna in 150 anni e la prima volta per Pisa

Prof.ssa Liliana Dell’Osso

Pisa, 17 ottobre 2022 – La prof.ssa Liliana Dell’Osso è stata eletta presidente della Società Italiana di Psichiatria, una delle più antiche e prestigiose società scientifiche italiane, nel corso del 49° Congresso che si è svolto a Genova e che ha visto la presenza di circa 1.500 psichiatri italiani. Sarà in carica come presidente eletto nel biennio 2022-2023 e come presidente nel biennio 2024-2025.

Nei 150 anni dalla sua fondazione la Società non aveva mai avuto una presidente donna. Inoltre la Psichiatria dell’Università di Pisa non era mai stata alla presidenza della società. La prof.ssa Dell’Osso si è laureata in Medicina e chirurgia (110/110, lode e dignità di stampa) e specializzata in Psichiatria (70/70 e lode) all’Università di Pisa.

Decano di area medica dell’Università di Pisa, dal 2001 è professore ordinario di Psichiatria e direttore dell’Unità operativa di Psichiatria dell’Aou pisana e della Scuola di specializzazione in Psichiatria. Dal 2015 al 2018 è stata vicepresidente della Società Italiana di Psichiatria. Dal 2018 al 2021 è stata presidente del Collegio nazionale dei professori ordinari di psichiatria.

Dal 2007 è responsabile scientifico del Campus Angelini che riunisce gli specializzandi italiani in psichiatria e i loro direttori e presidente dell’Annual meeting Pisa days of psychiatry and clinical psychopharmacology.

Dal 2010 coordina un gruppo internazionale di ricerca, Spectrum Project, per lo studio delle manifestazioni subcliniche e atipiche dei disturbi mentali (dell’umore, d’ansia, dello spettro autistico, catatonico e PTSD). Dal 2017 è presidente del Master di II livello “Spettro autistico dal bambino all’adulto”.

È autore/coautore di oltre 900 pubblicazioni su riviste scientifiche, prevalentemente internazionali (h index Scholar 81 e Scopus 61), di numerosi saggi di divulgazione scientifica tra cui: L’altra Marilyn (Le Lettere, 2016), L’abisso negli occhi (Edizioni ETS, 2016, 2019), La verità sulla menzogna (Edizioni ETS, 2017, 2020), Il Caso Coco Chanel (Giunti, 2018), L’ombra dell’autismo (FrancoAngeli, 2018), Genio e follia 2.0 (FrancoAngeli, 2019), Fatti di quotidiana follia (Giunti, 2019), Contagi (Edizioni ETS, 2020), La bellezza nella mente (Felici Editore, 2021), Mostri, seduttori e geni (Alpes Italia, 2021), Psichiatria 2.0 (FrancoAngeli, 2021), Elena e le altre (Edizioni ETS, 2021), Il corpo geniale (Alpes Italia 2021), Il segno di Medea (Edizioni ETS, 2022), Trauma (Alpes Italia, 2022).