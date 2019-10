La Fisica della Salute alla mostra “Uomo Virtuale. Corpo, Mente, Cyborg” di Torino

Torino, 7 ottobre 2019 – Onde gravitazionali, particelle subatomiche, meccanica quantistica, relatività. Quando sentiamo parlare di Fisica, immediatamente il nostro pensiero va ad argomenti ultracomplicati e lontanissimi dalla nostra vita quotidiana. Nulla di più sbagliato.

Ogni volta che entriamo in ospedale siamo curati infatti da medici che utilizzano strumenti direttamente derivati dalla Fisica per aiutarci a guarire. Scopriremo quali sabato 12 ottobre alle 18.00 al Mastio della Cittadella di Torino (via Cernaia angolo c.so Galileo Ferraris).

Per l’ultimo appuntamento con la mostra “Uomo Virtuale. Corpo, Mente, Cyborg” (aperta fino al 13 ottobre al Mastio della Cittadella di Torino) tre Fisici descrivono in che modo l’Intelligenza Artificiale, la Risonanza Magnetica e le Radiazioni possono dare ai medici strumenti utili per la salute dei pazienti.

Protagonisti della conferenza – tavola rotonda “La Fisica della Salute”: Roberto Cirio (Dip. di Fisica, Università di Torino), Piero Fariselli (Dip. Scienze Mediche, UniTo) e Angelo Bifone (IIT – Università di Torino). Ingresso gratuito alla mostra dalle 17.30.