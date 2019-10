Giornata mondiale della vista, Asl Toscana sud est offre visite gratuite

Arezzo/Grosseto, 7 ottobre 2019 – Ricorre giovedì prossimo 10 ottobre la “Giornata mondiale della vista”. Per l’occasione la Asl Toscana sud est, oltre a collaborare con la sezione aretina dell’UICI nella distribuzione di materiali informativi, metterà a disposizione visite gratuite nelle tre province.

Per Arezzo, le visite potranno essere prenotate domani e mercoledì chiamando il CUPTEL in orario 7.45-17.30 (da telefono fisso al numero verde 800 575 800, da cellulare allo 0575 379100 con tariffa del proprio operatore telefonico).

Per Grosseto, le visite potranno essere prenotate domani e mercoledì chiamando il CUP in orario 8.00-16.00 al numero verde 800 500 483 da telefono fisso o allo 0564 972191 da cellulare.

Non è necessaria la richiesta del medico. Al momento della prenotazione, è sufficiente precisare all’operatore che si desidera prenotare la visita gratuita in occasione della “Giornata mondiale della vista”. Si ricorda che non possono accedere a questa visita i pazienti con patologia cronica attinente registrata e i soggetti che hanno fatto una visita oculistica da meno di un anno.