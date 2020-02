Integratori, luci e ombre. Esperti si confrontano all’Accademia di Medicina di Torino Torino, 18 febbraio 2020 – Venerdì 28 febbraio, alle ore 21.00, nell’aula magna dell’Accademia di Medicina di Torino, in via Po 18, verrà affrontato un argomento molto controverso. Introdotti da Alberto Angeli, professore emerito di Medicina Interna, Paolo Borrione, Francesco Di Carlo e Livio Oggero parleranno di “Integratori: luci ed ombre”, sottolineando vantaggi e limiti di una pratica medica non da tutti condivisa. Francesco Di Carlo è professore emerito di farmacologia, Livio Oggero è presidente del Collegio Subalpino Arti Farmaceutiche; Paolo Borrione, dell’Università “Foro Italico” di Roma, è specialista in ematologia e studia le modificazioni indotte dalla somministrazione di sostanze proibite in base.

