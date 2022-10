Importante contributo scientifico dell’Università di Chieti nella banca dati OMS “WHO COVID-19”

Chieti, 12 ottobre 2022 – Il contributo scientifico dal titolo: “Overcoming the covid-19 crisis with km and smart governance: the challenge for the italian public sector”, i cui autori sono il prof. Andrea Ziruolo, il dott. Marco Berardi e il dott. Simone Cifolelli, dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è stato recentemente inserito nella banca dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “WHO COVID-19”, entrando a far parte di quella letteratura internazionale che si sta adoperando per contrastare operativamente l’evento pandemico Covid-19.

Il database di ricerca dell’OMS Covid-19 viene aggiornato quotidianamente delle ricerche pubblicate sui principali journal internazionali e rappresenta una fonte multilingue completa della letteratura attuale sull’argomento.

“I risultati del nostro lavoro – spiega il prof. Andrea Ziruolo, ordinario di Economia aziendale alla “d’Annunzio” – hanno mostrato come i tradizionali paradigmi della programmazione razionale dell’ente locala, ispirata al new public management, siano stati completamente stravolti dalla necessità impellente di contrastare l’insorgere di un evento pandemico su scala globale attraverso una totale reingegnerizzazione dei processi operativi del settore pubblico guidata dal driver dell’innovazione digitale”.

“Da un punto di vista scientifico, il modello di “knowledge management” da noi sviluppato – prosegue il prof. Ziruolo – confuta alcune variabili consolidate da oltre 30 anni nella letteratura scientifica di riferimento. La ricerca è stata condotta durante la seconda ondata pandemica (ottobre- marzo 2021) e ha visto il coinvolgimento di numerosi manager sanitari oltre che dirigenti e amministratori delle Pubbliche amministrazioni locali abruzzesi a cui dobbiamo un sentito ringraziamento”.

“Grazie al loro contributo – sottolinea il prof. Andrea Ziruolo – è stato possibile descrivere quelli che sono stati gli interventi straordinari adottati a livello regionale e che hanno consentito una celere risposta all’emergenza pandemica”.

“I risultati preliminari del nostro studio – conclude il prof. Ziruolo – attualmente indicizzati dall’OMS, sono stati presentati nell’ambito della conferenza internazionale ECKM svoltasi a Coventry nel settembre 2021 mentre i risultati finali, integrati dai contributi della professoressa Fabrizia Fontana, docente di Economia e Gestione delle Imprese, e del professor Gianluca Antonucci, docente di Economia aziendale alla “d’Annunzio”, sono attualmente in corso di pubblicazione sulla rivista “Electronic Journal of Knowledge Management”.