Surplus di medici nel Lazio? FIMMG esprime perplessità sui dati SIMG

Roma, 14 settembre 2024 – Desta perplessità la lettura del comunicato della SIMG in cui si afferma che nel Lazio c’è un surplus di medici: la realtà è che ci sono migliaia di cittadini del Lazio senza medico di medicina generale e che questa situazione si aggraverà nei prossimi tre anni.

Le cause sono da ricercare in una mancanza di programmazione del corso di formazione specifica in medicina generale che FIMMG ha sempre denunciato. Ora si è corso ai ripari, ma i risultati si vedranno nei prossimi tre anni.

Proprio per questo in alcune zone si è data la possibilità ai medici ultra settantenni di rimanere in attività, ma, in carenza di una programmazione regionale, si assiste a una condizione di assoluta anarchia, dove ogni distretto di fatto fa come vuole, creando condizioni di disparità inaccettabili.

FIMMG ribadisce l’assoluta necessità di un governo del territorio in questo momento completamente assente e invita tutti a una discussione basata solo sull’analisi di dati reali e verificabili.

La segreteria FIMMG Lazio