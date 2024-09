Premiata in Europa l’endocrinologia oncologica pisana

Pisa, 17 settembre 2024 – Grande successo internazionale per il gruppo di ricerca di Rossella Elisei, associato di Endocrinologia all’Università di Pisa dove dirige la Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo e direttrice dell’Unità operativa di Endocrinologia 2 dell’Aou pisana.

Nell’arco di una settimana il team ha ottenuto due importanti riconoscimenti di cui uno al congresso della European Thyroid Association (ETA) in Grecia, dove Alessandro Prete è stato premiato per aver presentato il miglior poster di ricerca clinica su alcuni effetti collaterali di alcuni farmaci oncologici e sulla loro gestione.

L’altro, dopo una settimana, al congresso della European Society of Medical Oncology (ESMO) in Spagna dove Raffaele Ciampi è stato premiato per aver presentato il miglior poster di ricerca sperimentale sull’impiego della biopsia liquida nel monitoraggio delle terapie a bersaglio molecolare attualmente in uso nel trattamento del carcinoma tiroideo.