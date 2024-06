“La tecnologia permette di sfruttare al meglio il tempo trascorso fuori casa, mentre per i criminali informatici è un’occasione imperdibile per impostare campagne fraudolente e per rubare dati”, dichiara Martin Lee, Talos EMEA Lead

Milano, 27 giugno 2024 – I criminali informatici non vanno mai in vacanza, tanto meno in estate. Anzi, il periodo estivo rappresenta per loro una ghiotta opportunità per cogliere di sorpresa gli utenti e le aziende, e per impossessarsi di informazioni sensibili utili a generare nuovi attacchi. Può capitare che, ad esempio, che si debba rispondere a messaggi di posta elettronica da luoghi che potrebbero esporre i dispositivi a pericolose minacce. Le soluzioni aziendali più avanzate sono in grado di tutelarci, ma è buona norma seguire alcuni semplici consigli per non esporsi a rischi inutili.

“La tecnologia permette di sfruttare al meglio il tempo trascorso fuori casa, mentre per i criminali informatici è un’occasione imperdibile per impostare campagne fraudolente e per rubare dati – avverte Martin Lee, Talos EMEA Lead – Non è soltanto necessario essere consapevoli degli attacchi più comuni, ma anche adottare buone abitudini informatiche per stare alla larga da email, testi o messaggi fraudolenti sui social media e disporre delle soluzioni necessarie per proteggere la propria identità e le proprie finanze.”

Sicurezza fisica

È molto importante considerare la sicurezza fisica dei dispositivi. Un dispositivo lasciato a casa ha meno probabilità di essere perso o rubato durante un viaggio: se dovete portarlo con voi assicuratevi di aver fatto il back-up e di aver caricato tutte le informazioni riservate su un archivio sicuro.

Reti pubbliche e 4g/5g

In vacanza siamo spesso tentati di risparmiare sulle tariffe di roaming, preferendo il collegamento a una rete Wi-Fi accessibile pubblicamente. Il rischio è che a quella stessa rete possa connettersi un hacker o un dispositivo già infetto in grado di raggiungere il vostro computer.

Alberghi e case vacanze

In questi casi vale la pena di adottare qualche precauzione in più per proteggere al meglio i nostri dati e la nostra privacy. Ricordate di disconnettervi da qualsiasi dispositivo come, ad esempio, una Smart TV, e di non memorizzare alcuna credenziale. Fate attenzione alle reti guest, potrebbero infatti essere state manomesse per raccogliere credenziali o token di sessione. Fate attenzione anche quando prenotate una casa per le vacanze: utilizzate solo piattaforme affidabili per la ricerca di alloggi, voli e tour.

Festival, concerti e feste

Nella maggior parte dei casi questi eventi sono pieni di persone che hanno solo voglia di divertirsi, ma sono anche un’occasione per i criminali per rubare dispositivi, caricare malware o estrarre dati sensibili. I codici QR possono essere utilizzati dagli hacker per indirizzare un utente verso una pagina di login sviluppata appositamente per rubare le credenziali, o un allegato che installa un malware sul dispositivo.

Alcuni suggerimenti

Controllate e applicate sempre gli aggiornamenti più recenti: in questo modo proteggerete il vostro dispositivo dai più recenti virus informatici e malware. Ricordate, prima di partire, di fare il backup dei dati e scegliete sempre con cura i metodi di pagamento, prediligendo carte di credito e i metodi affidabili come PayPal, che offrono spesso maggiori tutele rispetto all’utilizzo di una carta di debito. Utilizzate preferibilmente le connessioni mobili rispetto al wi-fi e, se vi connettete al wi-fi, utilizzate una VPN per aumentare la sicurezza.