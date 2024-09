Prevenzione cardiovascolare, dal Monzino un decalogo per proteggere il nostro cuore

Prof. Giulio Pompilio

Milano, 12 settembre 2024 – La Night Run Monzino, sabato 14 settembre a CityLife con partenza alle 19.00, dà il via alla settima edizione della Milano Heart Week del Centro Cardiologico Monzino. Seguirà una settimana di eventi sulla prevenzione cardiovascolare e il benessere del cuore, che ruoterà intorno al 29 settembre, Giornata mondiale del Cuore.

L’idea guida della Week è che la prevenzione è la miglior cura per le malattie cardiovascolari: una cura senza farmaci né interventi, che ci dà benessere e tranquillità. Per questo ogni evento – tutti gratuiti e aperti al pubblico – è un momento di sensibilizzazione e un invito ad adottare i comportamenti corretti: fare movimento, seguire un’alimentazione corretta, dedicarsi alle attività che ci divertono e riducono i livelli di stress, ma anche ascoltare il proprio corpo e conoscere il rischio individuale per proteggere il proprio cuore e mantenersi in forma. (Il calendario delle attività della Milano Heart Week è disponibile al link: www.milanoheartweek.it)

Da qui l’iniziativa quest’anno di preparare e diffondere un decalogo messo a punto dagli esperti Monzino sulla base della letteratura scientifica internazionale: dieci semplici raccomandazioni, estratte dalle ricerche più avanzate che, se seguite sistematicamente, ridurrebbero drasticamente l’incidenza delle malattie del cuore e la mortalità collegata.

“Stiamo vivendo l’età dell’oro della cardiologia, ma i progressi non riguardano solo gli interventi o le tecniche d’avanguardia. Oggi sappiamo molto di più sui fattori di rischio – cioè che cosa può farci ammalare – e soprattutto sappiamo come misurarli e tenerli sotto controllo. È questa la rivoluzione silente della prevenzione, che potrebbe rapidamente cambiare il volto delle malattie del cuore e fare in modo che non ci facciano più paura. Ma la rivoluzione non avrà successo senza la partecipazione della popolazione, che deve ancora convincersi che la prevenzione è una scelta facile e piacevole. Il nostro decalogo vuole dare un contributo in questa direzione, fornendo un prezioso vademecum per la salute del cuore”, dichiara il prof. Giulio Pompilio, Direttore Scientifico Monzino.

Ecco il decalogo: