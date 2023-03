Il Principe Alberto di Monaco in visita ai laboratori del VIMM di Padova

Giustina Destro, Principe Alberto, Francesco Pagano, Maurizio Corbetta

Padova, 28 febbraio 2023 – Visita di eccezione per il VIMM, che ha accolto nella giornata di oggi il Principe Alberto di Monaco – in visita alla città in occasione delle celebrazioni per gli ottocento anni dell’Università degli Studi di Padova. Il Principe, giunto nella sede della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata attorno alle 17.30 di lunedì 27 febbraio, è stato accolto dal Presidente Francesco Pagano e dalla Vice Presidente Giustina Destro.

Dopo i saluti di rito, la delegazione si è riunita nella Sala Seminari del VIMM, dove il Principe ha ricevuto il saluto e il benvenuto del prof. Pagano, seguito da un video di presentazione del VIMM e dall’intervento di Maurizio Corbetta – Principal Investigator del VIMM e Direttore del Neuroscience Center di Padova -che ha presentato l’attività dell’Istituto, l’approccio che lo caratterizza e i principali ambiti in cui opera ed è impegnato.

Clou della serata la visita del Principe Alberto ai laboratori dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare, eccellenza che riunisce oltre 230 ricercatori da tutto il mondo impegnati a indagare e approfondire i principali temi di ricerca dell’istituto: neurologia e neuroscienze, microorgani, malattie cardiovascolari, malattie muscolari e ricerca oncologica.

Al termine della visita, nella quale il Principe è stato accompagnato dai ricercatori Maurizio Corbetta e Onelia Gagliano, si è tenuto un incontro con un gruppo ristretto di ospiti e la consegna da parte del prof. Pagano dell’albero della ricerca del VIMM, simbolo dei 25 anni dell’Istituto, celebrati nel 2021.

“Siamo grati e onorati di aver accolto il Principe presso la nostra Fondazione e in visita ai nostri laboratori – ha dichiarato Francesco Pagano, Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata – La scienza ha bisogno di essere fatta conoscere a un pubblico sempre più ampio di persone, in modo che tutti possano apprezzarla e sostenerla. Ambasciatori e testimonial d’eccezione come il Principe Alberto ci aiutano nel nostro scopo”.